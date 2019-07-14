Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Enes Kubat çıkmazı
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Altınordu'da Enes Kubat çıkmazı

4 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezona hazırlanan Altınordu'da teknik heyetin raporuyla kadrodan elenen forvet Enes Kubat, kulüpten ayrılmaya yanaşmıyor.

Altınordu'da Enes Kubat çıkmazı, System.String[]

SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezona hazırlanan Altınordu'da teknik heyetin raporuyla kadrodan elenen forvet Enes Kubat, kulüpten ayrılmaya yanaşmıyor. Tecrübeli forvetin yönetimden alacağını talep ettiği, aksi halde sözleşme fesih etmeye yanaşmayacağını ilettiği öğrenildi. Yönetim alacaklarını silip gitmesini istediği Enes'e 28 Temmuz'a kadar kendisine kulüp bulması için izin verirken, deneyimli santrfor, "Alacağımı ödemezseniz gitmem" resti çekti. Futbolcunun 28 Temmuz'dan sonra sergileyeceği tutum merak konusu oldu.
Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 25 yaşındaki santrfor, kırmızı-lacivertli formayla 9 maçta 2 gol attı.


- İzmir
Altınordu, Kubat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:01 Kaynak: DHA
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