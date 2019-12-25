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Altınordu'da Engin Bekdemir ile yollar ayrıldı
6 saat önce
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetimden izin alarak bir süre önce takımdan ayrılan Engin Bekdemir'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:07 Kaynak: DHA
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetimden izin alarak bir süre önce takımdan ayrılan Engin Bekdemir'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi. Sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncusu İzmir ekibinde ligde ve kupada 1'er kez forma şansı buldu. Kırmızı-lacivertliler bir süre önce kanat oyuncusu Ersel Aslıyüksek'le de yollarını ayırmıştı. Altınordu sezon başında anlaştığı 2 futbolcuyla ilk yarı bitmeden vedalaşmış oldu.
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