Altınordu'da Erhan Erentürk eldivenleri vermedi

Erce'nin sezon başında Trabzonspor 'a transfer olmasıyla birlikte yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren 24 yaşındaki file bekçisi bu yıl eldivenlerin tek sahibi oldu. Oynanan 28 maçın 8'inde kalesini gole kapatıp 2 penaltı kurtaran Erhan, toplam 39 gole engel olamadı. Erhan, ilk yarıdaki Ümraniyespor (D) ve ikinci yarıdaki Adana Demirspor (D) maçlarında kalesinde 4'er gol gördü.

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