Altınordu'da Eroğlu ayrıldı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da Futbol Akademisi Direktörü Halit Eroğlu ile yollar ayrıldı. Kırmızı-lacivertli kulüpte 9 yıldır görev alan Halit Eroğlu konusundaki kararı Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın verdiği öğrenildi. A Takım Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun ağabeyi olan Halit Eroğlu, daha önce 1 yıl da Bucaspor'da olmak üzere toplam 10 yıl Başkan Seyit Mehmet Özkan'la birlikte çalıştı.

Torbalı'da altyapı takımları için geçen yıllarda kapılarını açan Metin Oktay Yerleşkesi, Türkiye'de örnek altyapı tesisi olarak gösterilen Altınordu Futbol Akademisi'nin başında şu an için İdari Direktör Hande Özel ile Teknik Direktör Namet Ateş yer alıyor. A takımdan çok öz kaynak sistemine önem veren ve Avrupa'ya oyuncu ihraç eden Başkan Özkan'ın akademi direktörlüğü görevine önümüzdeki günlerde yeni bir ismi getirmesi bekleniyor.