Altınordu'da Eroğlu kadroyu bozmayacak

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında salı günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kazanan ilk 11'i sahaya sürmesi bekleniyor. Normal sezonun son haftasında deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 5-0 mağlup eden kırmızı-lacivertli ekibin aynı kadroyla Samsunspor karşısına çıkacağı belirtildi.

Kalede Erhan'ı, savunmada Rahmi, Sinan ve Kahraman'ı, orta sahada Furkan, Oğulcan ve Recep'i, kanatlarda ise Emre ve Metehan'ı görevlendirecek Hüseyin Eroğlu, ileri uçta Ahmet İlhan ve Enis'i gol umudu olarak sahaya sürecek. Galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak İzmir ekibi, 22 Mayıs'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi iç saha avantajını iyi değerlendirmek istiyor. Forvet Ahmet Dereli'nin iyileştiği Altınordu'da eksik yok.