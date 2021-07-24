Altınordu'da Eroğlu kendinden emin

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde sürdüren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bu yıl da yine iddialı bir takım izleteceklerini dile getirdi.

Geçen sezonki takımdan 9 futbolcuyla yollarını ayırıp, sadece 2 takviye yapan kırmızı-lacivertli ekibin teknik patronu Eroğlu, "Kadromuzdan birçok oyuncumuz gitti ama biz her yıl bunu yaşıyoruz. Hem öz kaynak sisteminden gelen gençleri hem de dış transferleri takıma adapte ediyoruz. Bizim için önemli olan oyun sistemi. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Oyun sistemimizin oturması anlamında yoğun çalışıyoruz. Haftalar ilerledikçe güçlü bir takım olacağız" dedi.