Altınordu'da Eroğlu kızdı - Son Dakika
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Altınordu'da Eroğlu kızdı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Akhisarspor'u 2-0 yendikten sonra dün deplasmanda düşme hattındaki Eskişehirspor'a 3-0 yenilerek dış sahada maç kazanamama hasretini sürdüren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, faturayı oyuncularına çıkardı.

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TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Akhisarspor'u 2-0 yendikten sonra dün deplasmanda düşme hattındaki Eskişehirspor'a 3-0 yenilerek dış sahada maç kazanamama hasretini sürdüren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, faturayı oyuncularına çıkardı.

Tecrübeli teknik adamın maçtan sonra soyunma odasında isteksiz oynamaları nedeniyle futbolcularına sinirlendiği öğrenildi. Eskişehirspor karşısında kötü bir oyun sergilediklerini dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Son 7 haftada 13 puan toplarken etkili bir futbol sergiliyor ve yüksek performans gösteriyorduk. Bu kez bu yüksek tempo ve pas oyununu kurgulayamadık. Bunda kar yağışı ve zeminin rolü olsa da asıl faktör isteğimizin olmamasıydı" dedi.

Maç kazanmak için tek şartın her karşılaşmada istekli oynamak olduğunu ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Eskişehirspor, bizden daha arzuluydu. Haftalardır yüksek performans gösteren bazı oyuncularda yaşadığımız düşüş, hücum aksiyonları göstermemizi engelledi. Ligde kolay maç olmadığı bir kez daha net olarak gözlemledik. Eskişehirspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan müsabakanın 34'üncü dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan ön libero Oğulcan'ın sağ arka adalesinde yırtık şüphesi bulunuyor. İzmir ekibi haftaya cuma günü evinde oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.


- İzmir
Hüseyin Eroğlu, Eskişehirspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:22 Kaynak: DHA
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