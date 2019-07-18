Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Ersel imzaladı
Son Dakika Spor Haber

Altınordu'da Ersel imzaladı

3 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Ersel Aslıyüksek ile sözleşme imzaladı.

Altınordu'da Ersel imzaladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Ersel Aslıyüksek ile sözleşme imzaladı.

İç transferde Berkay Samancı ve Sinan Osmanoğlu ile anlaşan, Gençlerbirliği'nden Engin Bekdemir'i renklerine bağlayan Altınordu, Afjet Ajyonsporlu Ersel Aslıyüksek'e de imza attırdı. Sağlık kontrolünden geçen, ardından iki yıllık sözleşme imzalayan 1993 doğumlu kanat oyuncusu, takımın Erzurum'da devam eden kampına katıldı. 18 yaşındayken Altınordu'ya transferinin son anda olumsuz sonuçlandığını hatırlatan Ersel Aslıyüksek, "Şimdi çok daha güçlü ve hazır bir şekilde imza attım. Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu, aradan geçen süreçte gelişimimi yakından takip etti. Benim de Altınordu gibi plan ve hedeflerim var. İnşallah bunları birlikte başaracağız. Genç ve enerjik bir kadromuz var" dedi. Kartalspor'da profesyonel olan Ersel Aslıyüksek; Ankara Demirspor, Gençlerbirliği, İnegölspor, Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gümüşhanespor formalarını giydi. Geçen sezon Afjet Afyonspor'da 29 lig, 2 kupa maçında görev alıp 5 gol atan Ersel Aslıyüksek, 1. Lig'de toplam 56 maçta 8 kez rakip fileleri sarstı. - İZMİR
Ersel Aslıyüksek, Gençlerbirliği, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri Eski spor spikeri Kübra Hera Aslan, Ozan Doğulu ile görüntülendi Eljif Elmas'ın kuaföründen ilginç paylaşım: Belki de son traş Khabib'den Floyd Mayweather için şok iddia: Maç yapmak için yalvarıyor. Parası tükendi herhalde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 16:06:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Ersel imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]