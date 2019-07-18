Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Ersel imzayı attı
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Altınordu'da Ersel imzayı attı

3 saat önce

TFF 1. Lig'de dış transferde sessiz kalıp şimdiye kadar yalnızca Gençlerbirliği'nden sağ kanat Engin Bekdemir'i kadrosuna katan Altınordu, ikinci imzayı geçen hafta anlaştığı Afjet Afyonspor'un 26 yaşındaki sağ kanat oyuncu Ersel Aslıyüksek'e attırdı.

Altınordu'da Ersel imzayı attı, System.String[]

TFF 1. Lig'de dış transferde sessiz kalıp şimdiye kadar yalnızca Gençlerbirliği'nden sağ kanat Engin Bekdemir'i kadrosuna katan Altınordu, ikinci imzayı geçen hafta anlaştığı Afjet Afyonspor'un 26 yaşındaki sağ kanat oyuncu Ersel Aslıyüksek'e attırdı.
Kulübüyle bonservis problemini çözen Ersel, Erzurum kampına katılıp 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde Ankara Demirspor, Gençlerbirliği, İnegölspor, Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gümüşhanespor formalarını giyerek 1. Lig'de 56 maçta 8 kez ağları sarsan Ersel, 18 yaşındayken Altınordu'ya transferinin son anda olumsuz sonuçlandığını hatırlatıp, "Şimdi çok daha güçlü ve hazır bir şekilde imza attım. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, aradan geçen süreçte gelişimimi yakından takip etti. Benim de Altınordu gibi plan ve hedeflerim var. İnşallah bunları birlikte başaracağız. Genç ve enerjik bir kadromuz var" dedi.
Altınordu, iç transferde Berkay Samancı ve Sinan Osmanoğlu ile de anlaşmıştı.


- İzmir
Engin Bekdemir, Gençlerbirliği, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:21 Kaynak: DHA
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