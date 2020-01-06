Altınordu'da forvet sorunu - Son Dakika
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Altınordu'da forvet sorunu

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu ara transfer döneminde transfer edecek forvet bulmakta zorlanıyor.

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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu ara transfer döneminde transfer edecek forvet bulmakta zorlanıyor. İlk yarıda attığı 15 golle ligin en az gol atan 2'nci takımı konumunda olan İzmir temsilcisinde golcüler sınıfta kalınca santrfor takviyesi gündeme geldi. Sakatlıklar nedeniyle form tutturamayan Kemal Rüzgar'ın 3, Yasin Ozan'ın 1 gol attığı Altınordu en kısır dönemlerinden birini geçirdi.

Altyapıdan yetişen Fatih de teknik heyetin gözüne giremeyince 3'üncü Lig takımı Serik Belediyespor'a kiralık olarak gönderildi. Golcü arayışlarını sürdüren kırmızı-lacivertliler, takımın yapısına uyacak bir isim arıyor.Öte yandan Altınordu yarın Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında saat 16.30'da İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:38 Kaynak: DHA
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