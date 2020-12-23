Altınordu'da Furkan Çil devreyi kapattı
23.12.2020 12:55
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da ön libero Furkan Çil'den kötü haber geldi.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da ön libero Furkan Çil'den kötü haber geldi. Giresunspor deplasmanı öncesi son antrenmanda sakatlanan tecrübeli futbolcunun sol diz iç yan bağında zorlanma ve esnemeye bağlı ödem tespit edildi. En az 3 hafta forma giyemeyecek Furkan, ilk yarıyı kapattı. Kırmızı-lacivertlilerde cuma günü deplasmanda oynanacak zorlu Tuzlaspor deplasmanında koronavirüse yakalanması nedeniyle izolasyonu süren forvet Hüsamettin de forma giyemeyecek. Giresunspor maçında arka adalesinden sakatlanan sol bek Ufuk'un durumu ise çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
- İzmir
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