Altınordu'da Furkan Çil devreyi kapattı - Son Dakika

Altınordu'da Furkan Çil devreyi kapattı

23.12.2020 12:55
Altınordu'da Furkan Çil devreyi kapattı, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da ön libero Furkan Çil'den kötü haber geldi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da ön libero Furkan Çil'den kötü haber geldi. Giresunspor deplasmanı öncesi son antrenmanda sakatlanan tecrübeli futbolcunun sol diz iç yan bağında zorlanma ve esnemeye bağlı ödem tespit edildi. En az 3 hafta forma giyemeyecek Furkan, ilk yarıyı kapattı. Kırmızı-lacivertlilerde cuma günü deplasmanda oynanacak zorlu Tuzlaspor deplasmanında koronavirüse yakalanması nedeniyle izolasyonu süren forvet Hüsamettin de forma giyemeyecek. Giresunspor maçında arka adalesinden sakatlanan sol bek Ufuk'un durumu ise çekilecek MR'ın ardından belli olacak.


- İzmir

Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altınordu, Ödem, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'da Furkan Çil devreyi kapattı - Son Dakika Spor


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