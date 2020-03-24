Altınordu'da Furkan gözden düştü - Son Dakika
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Altınordu'da Furkan gözden düştü

14 dakika önce

TFF 1'inci Lig takımlarından Altınordu'da ön libero Furkan Çil, sezona verilen ara öncesi oynanan son 2 maçta kesik yiyerek ilk 11'deki yerini kaybetti.

Altınordu'da Furkan gözden düştü, System.String[]

TFF 1'inci Lig takımlarından Altınordu'da ön libero Furkan Çil, sezona verilen ara öncesi oynanan son 2 maçta kesik yiyerek ilk 11'deki yerini kaybetti.

Devre arasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, Oğulcan'ın sakatlanmasının ardından 20'nci haftadaki Akhisarspor maçında ilk kez 11'de şans buldu. Furkan, 2-0'lık Akhisar zaferindeki performansıyla formayı kaptı.Daha sonra üst üste oynanan Eskişehirspor (D), Osmanlıspor, Adana Demirspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altay (D) ve Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmalarında da ilk 11'de görev alan Furkan, İstanbuspor ve eski takımı Balıkesirspor'la oynanan son 2 maçta yedek soyundu. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, bu iki randevuda ön liberoda Berkay'a şans verdi.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:28 Kaynak: DHA

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