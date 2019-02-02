Altınordu'da Galibiyet Mutluluğu

Altınordu'nun sahasında Kardemir Karabükspor'u farklı mağlup ettiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Altınordu'nun sahasında Kardemir Karabükspor'u farklı mağlup ettiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, zorlu bir fikstür öncesinde önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Eroğlu, "Karabükspor'un gençleri önünde saygıyla eğilmeliyiz. Belki küme düşecekler ama saygıyla anılmayı hak ediyorlar. Kazanmamız gereken bir maçtı. Bu tarz maçlarda gol dakikaları gecikince rakibin direnci de artıyor. 17. dakikadan sonra gelen organize ataklarla gollerle skora gittik. Kazanmak önemliydi. Yukarı tutunma adına önemli bir galibiyet oldu. Zorlu bir periyoda giriyoruz. Takımdaki rekabetin artması da bizi daha güçlü bir ekip haline getirdi" ifadelerini kullandı.



Altınordu Kaptanı Sinan Osmanoğlu ise, "Bugün doğru oynayarak skoru aldık. Sakat arkadaşlarımızın da dönmesiyle takımımız güçleniyor. İnşallah bu ritmi bozmadan devam ederiz. Her maç bizi destekleyen minik taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.



Karabükspor cephesi



Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal ise sahada oynayan tüm futbolcuların Türk olmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi. Öcal, "Misafirperverliği ve futbola verdiği emeklerden dolayı Altınordu'yu tebrik ederim. Bugün sahada Türk çocuklarının mücadele etmesinden dolayı gurur duydum. Maça çok kötü başladık. Eksiklerimiz sebebiyle direncimiz çabuk düştü. Eskişehirspor maçında daha iyi bir performans sergilemek için çalışacağız" dedi. - İZMİR

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Birlik Çağrısı

Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da Aracını Durdurup Minibüsçülerle Sohbet Etti

Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz