Altınordu'da gelen tek, giden çok

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a kaybederek Süper Lig şansını kaçıran Altınordu, kadrosunda birçok kayıp verdi. Transferde sadece İstanbulspor'dan Ali Dere'yi kadrosuna dahil edebilen kırmızı-lacivertlilerde Furkan, Ufuk, Emre Nefiz, Sinan, Yiğithan, Kahraman, Oğulcan, Yiğit Emre Çeltik ve Metehan Mimaroğlu'yla da yollar ayrıldı.

Toplam 9 futbolcusuyla vedalaşan İzmir ekibinde Enis Destan ve Burak İnce'nin de Avrupa'ya gitmesi gündemde. Kalecisi Erhan'ı ise bırakmak istemeyen Altınordu'nun Kurban Bayramı'ndan sonra dış transfere ağırlık vereceği bildirildi.