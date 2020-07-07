Altınordu'da genç oyuncu Efe Mustafa Çetin, profesyonel sözleşme imzalamadı - Son Dakika

Altınordu'da genç oyuncu Efe Mustafa Çetin, profesyonel sözleşme imzalamadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkan Seyit Mehmet Özkan, 2003 doğumlu Efe Mustafa Çetin'in profesyonel sözleşme imzalamadığını, bunun arkasından hangi menajer ve kulüp çıkacağını merak ettiğini bildirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkan Seyit Mehmet Özkan, 2003 doğumlu Efe Mustafa Çetin'in profesyonel sözleşme imzalamadığını, bunun arkasından hangi menajer ve kulüp çıkacağını merak ettiğini bildirdi.

Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan yazısında, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 5. maddesine göre "18 yaşın altındaki amatör futbolcuların profesyonel statüye geçişlerinde, adına tescilli oldukları kulübün yazılı muvafakatinin alınması zorunlu" olduğunu hatırlattı.

Ancak 2001 doğumlu Atakan Gündüz ve 2002 doğumlu Salih Kavrazlı'nın geçen yıl Trabzonspor'a gittiklerini belirten Özkan, 2003 doğumlu Efe Mustafa Çetin'in bu sezon kendileriyle profesyonel sözleşme imzalamadığını bildirdi.

Efe Mustafa'nın 1 yıl futbol oynamamayı göze aldığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Babası beni telefonla aradı. 'Geçen yıl Ravil'i, Burak'ı, Polat'ı ve Yiğit'i profesyonel yaparken bizi unuttunuz, biz size kırgınız, Altınordu'da devam etmeyeceğiz, hangi kulüple anlaşacağımız da belli değil, ne kadar istiyorsunuz.' dedi. Bir 'babadan duyacağım en ağır söz. Tam 13 yıldır 7/24 bu işin içindeyim, hiçbir 'babadan bir kuruş dahi istemedim. 'Babaya birileri öğretmişler. Öğreten veya araya giren önce bir menajer oluyor, kulüp kendini saklıyor, kulüp son aşamada sahne alıyor. 'Babaya diyorlar ki, 'Biz istersek vermezler, siz kendiniz başkanla konuşun, kırgınız deyin, mutsuzuz deyin, bizi bırakın deyin' ve fiyat isteyin. Bir şekilde anlaşarak ayrılın, çocuk da bir sene resmi maç yapmaktan uzak kalmasın."

Özkan, Efe Mustafa'nın 6 yıldır Altınordu Futbol Akademisi bünyesinde yer aldığını aktararak, "Arkasından hangi menajer ve hangi kulüp çıkacak, merakla bekliyoruz. Sadece babalara 'yetti artık' diyorum, helallik almadan gitmeniz doğru değildir, yapmayın, kesinlikle yapmayın, eğer bilseydiniz kesinlikle yapmazdınız diyorum. Büyük kulüplerimize diyeceğim ise kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın." ifadelerini kullandı.

Genç kalecileri Muhammet Taha Tepe'nin Trabzonspor'a transferi için bordo-mavili ekibin 2 milyon 300 bin lira bonservis bedeli ödediğini, ayrıca ikinci satışından da pay alacaklarını bildiren Özkan, Muhammet Taha'nın iyiliği için her zaman dua edeceğini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Çetin, Altınordu, EFE, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:49 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu'da genç oyuncu Efe Mustafa Çetin, profesyonel sözleşme imzalamadı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

15:47 Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı 15:13 Balotelli'nin menajeri, transfer için Al Sharjah ile görüşüyor 15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:26 Çiftçiler, Güney Amerika kökenli "su maymunu" yüzünden dertli 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:38 Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
17:44
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
17:38
Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
17:22
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
17:13
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
9 yaşındaki kız çocuğu, can çekişen yavru kediyi görünce gözyaşlarına hakim olamadı
16:55
Ünlü oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti
16:33
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
16:16
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
15:48
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 18:07:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu'da genç oyuncu Efe Mustafa Çetin, profesyonel sözleşme imzalamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]