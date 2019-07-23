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Altınordu'da gençlere kaptan Berkay'dan tavsiyeler

41 dakika önce

TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'nun deneyimli kaptanlarından Berkay Samancı, Erzurum kampında gençlere kılavuzluk yapıyor.

Altınordu'da gençlere kaptan Berkay'dan tavsiyeler, System.String[]
TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'nun deneyimli kaptanlarından Berkay Samancı, Erzurum kampında gençlere kılavuzluk yapıyor. Altınordu Futbol Akademisi'nden A takıma alınan 16 yaşındaki Ravil Tagir ve 15 yaşındaki Burak İnce ile özel olarak ilgilenen Berkay Samancı, "Altınordu Futbol Akademisi, bir altın madeni. Sadece Ravil ve Burak değil, eğitimlerini devam ettirenler de bu madendeki diğer altınlar. Misyonumuz ise gençlerimize doğruyu göstermek" dedi.
Gençlere "Kıymet bilin" uyarısında bulunan 30 yaşındaki kaptan, "Vefa, aidiyet, sadakat, arma, sevgi ve saygı futbolun fazla rağbet görmeyen değerleri. Ancak Totti ve Puyol gibi oyuncuları asıl efsaneleştiren sadece futbolları değil, bu değerleri temsil etmeleridir. Sadece futbol oynayarak dünya çapında bir yıldız olamazsınız. Biz, teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibi ile birlikte sizlere hep doğru yolu göstereceğiz. Size güveniyor ve inanıyoruz" diye konuştu.
Takımın tam anlamıyla bir kolej havasına büründüğünü de kaydeden Berkay Samancı, "Beş sezonda dört kez play-off iddiamızı son maça kadar taşıdık. Ben, gençlerimizle çıktığımız bu yılın daha farklı geçeceğine ve hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" yorumu yaptı. "En çok istediğim şey, Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın yüzünü güldürmek" diyen tecrübeli oyuncu, "Ben Altınordu'nun neferiyim. Futbolculuğum biter, ne görev verilirse onu yaparım. Çünkü tek düşüncem; başkanımızın omuzlarındaki yükü biraz olsan hafifletebilmek" şeklinde konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Berkay Samancı, Altınordu, Erzurum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:58 Kaynak: DHA
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