Son Dakika Haberleri: Altınordu'da giden çok, gelen yok
Son Dakika Spor Haber

Altınordu'da giden çok, gelen yok

1 saat önce

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi 8 oyuncu gönderilirken, yönetim dış transferde sessiz kaldı.

Altınordu'da giden çok, gelen yok, System.String[]
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi 8 oyuncu gönderilirken, yönetim dış transferde sessiz kaldı. İzmir ekibinde forvet Enes Kubat ve Serdar, sağ kanat Sefa ve Murat, stoper Hasan ve ön libero Deniz'le yollar ayrılırken, altyapıdan yetişen stoper Recep ve santrfor Kadir pilot takım Niğde Anadolu FK'ya gönderildi. Kırmızı-lacivertlilerde kaleci Erce, sol bek Yusuf ve sağ bek Kerim'in de bonservis ücreti alınarak satılması planlanıyor.
Teknik heyetin raporuyla geçen sezon Niğde'de kiralık oynayan altyapı patentli Caner, Fatih, Yusuf Yalçın, Onur Taha, Egehan ve kaleci Emre kadroya dahil edildi. Ayrıca altyapıdan 17 genç profesyonel yapıldı. İç transferde Berkay ve Sinan'la anlaşan Altınordu dış transferde Başakşehir'den golcü Atabey Çiçek'le ilgileniyor. En az 4 transfer yapmayı planlayan İzmir temsilcisi kanatlarda görev alan 2 futbolcuyla anlaşma aşamasına geldi. Altınordu cuma günü topbaşı yapacak.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:55 Kaynak: DHA
Altınordu, Niğde, İzmir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in eşinin belediyede işe başladığı iddialarını yalanladı İzmir'de bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı! 1 ölü, 15 yaralı TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti Dilenciden çıkan para şoke etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 14:50:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu'da giden çok, gelen yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]