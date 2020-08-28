Altınordu'da gündem Mustafa Eskihellaç

TFF 1. Lig'de transfer döneminde yalnızca Ahmet İlhan Özerk'le sözleşme imzalayan Altınordu, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un orta sahası Mustafa Eskihellaç'ı listesine aldı. Geçen sezon Boluspor'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda önemli mesafe katedildi. Mustafa'nın anlaşmaya varıldığı takdirde 1 yıl kiralık olarak kırmızı-lacivertli formayı giyeceği kaydedildi. Düzyurtspor'da kariyerine başlayan Mustafa, 2017-2018 sezonunda Yeni Malatyaspor'a geldi. Elazığspor'da da kiralık oynayan oyuncu, geçen sezon Boluspor'da 28 lig maçına çıktı. Toplam 1751 dakika sahada kalan Mustafa, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.