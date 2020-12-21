Altınordu'da hafta sonu kısıtlamaları, pandemi etkinlikleri ile renkleniyor - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında evlerinde kalan vatandaşların moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla düzenlediği etkinlikleri sürdürüyor.

Pandemi etkinlikleri adıyla Altınordu Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleşen organizasyonda sahne alan müzisyen gurubunun performansı, belediyenin ve Belediye Başkanı Aşkın Tören'in resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanarak, vatandaşların da izlemesi sağlandı. Konsere, mahalledeki ve çevre binalarda yaşayan vatandaşlar, evlerinin penceresinden ve balkonlardan sanatçılara alkışlarla eşlik etti.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, pandemi sürecinde vatandaşların evde kaldığı dönemlerde daha keyifli vakit geçirmeleri için her hafta bir etkinlik düzenleneceğini belirterek, "İnanıyorum ki bu zorlu günleri gönülden gönüle kurduğumuz sevgi köprüleri ile daha da önemlisi mevcut korona virüs tedbirlerinden ödün vermeden bu süreci geride bırakarak hep birlikte atlatacağız" dedi.

Başkan Tören ayrıca, korona virüs tedbirlerinin önemine de değinerek, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini, maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkat çekti.

Konserde, vefatının 8'inci yılında Karadeniz'in usta Türk Halk Müziği sanatçısı Ordulu Kamil Sönmez de unutulmadı. - ORDU