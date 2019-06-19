Altınordu'da Hasan, Samsun yolcusu
10 dakika önce
SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'da sözleşmesi sona eren stoper Hasan Hatipoğlu'nun, yeni sezon öncesi 2'nci Lig temsilcisi Samsunspor'la söz kestiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:52 Kaynak: DHA
SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu
'da sözleşmesi sona eren stoper Hasan Hatipoğlu'nun, yeni sezon öncesi 2'nci Lig temsilcisi Samsunspor
'la söz kestiği öğrenildi. Altınordu yönetimini arayan deneyimli savunmacının, "Samsunspor bana yıllık 2 milyon 450 bin TL teklif etti. Anlaşmak üzereyiz" mesajı verdi. Kırmızı-lacivertliler de Hasan'a emekleri için teşekkür etti. İzmir
ekibinde 1.5 sezon forma giyen ve takım kaptanlığını üstlenen Hasan, 2017-18 sezonunun devre arasında Samsunspor'dan transfer edilmişti.
- İzmir
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