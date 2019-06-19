Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Hasan, Samsun yolcusu
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Altınordu'da Hasan, Samsun yolcusu

10 dakika önce

SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'da sözleşmesi sona eren stoper Hasan Hatipoğlu'nun, yeni sezon öncesi 2'nci Lig temsilcisi Samsunspor'la söz kestiği öğrenildi.

Altınordu'da Hasan, Samsun yolcusu, System.String[]
SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'da sözleşmesi sona eren stoper Hasan Hatipoğlu'nun, yeni sezon öncesi 2'nci Lig temsilcisi Samsunspor'la söz kestiği öğrenildi. Altınordu yönetimini arayan deneyimli savunmacının, "Samsunspor bana yıllık 2 milyon 450 bin TL teklif etti. Anlaşmak üzereyiz" mesajı verdi. Kırmızı-lacivertliler de Hasan'a emekleri için teşekkür etti. İzmir ekibinde 1.5 sezon forma giyen ve takım kaptanlığını üstlenen Hasan, 2017-18 sezonunun devre arasında Samsunspor'dan transfer edilmişti.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:52 Kaynak: DHA
Samsunspor, Altınordu, Spor
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