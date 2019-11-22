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Altınordu'da hasret bitecek

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de tek galibiyetini ligin 4'üncü haftasında evinde oynadığı Eskişehirspor'u 4-1 yenerek alan düşme hattındaki Altınordu, pazartesi günü konuk edeceği Boluspor'u mağlup ederek 7 haftalık galibiyet hasretini dindirmek istiyor.

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TFF 1'inci Lig'de tek galibiyetini ligin 4'üncü haftasında evinde oynadığı Eskişehirspor'u 4-1 yenerek alan düşme hattındaki Altınordu, pazartesi günü konuk edeceği Boluspor'u mağlup ederek 7 haftalık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Milli maç nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kötü gidişe dur deme vaktinin geldiğini söyledi.

Üç puandan başka düşünceleri olmadığını kaydeden Eroğlu, "Kötü futbol oynamıyoruz. Sadece sonuca yansıtmada sıkıntımız var. Bunu da çözeceğimize inanıyorum. Boluspor'u yenerek çıkışa geçeceğiz" dedi. Altınordu kazanırsa 73 gün sonra sahadan zaferle ayrılacak. Öte yandan dünkü idmanda adalesinden sakatlanan Sinan'ın MR'ı çekilecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altınordu, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:22 Kaynak: DHA
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