Altınordu'da Hazırlıklar Devam Ediyor

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu
, bugün yaptığı antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını devam ettirirken, 4 oyuncu çalışmaya katılmadı.
Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısını 26 puanla 8. sırada tamamlayan Altınordu, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya
'da devam ediyor. Belek
'te hazırlıklarını sürdüren İzmir
ekibi, sabah yapılan antrenmanda pas ve dayanıklılık çalıştı. Milli takım seçmelerinde bulunan Kerim Alıcı
ve Atakan Üner'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Alican Özfesli
ve Yusuf Acar antrenmanda yer almadı. Ali Mert Aydın
ve Serdar Deliktaş
ise fizyoterapist eşliğinde antrenman yaptılar.
Altınordu, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün pilot takımı Niğde
Belediyesipor'la hazırlık maçı ile çalışmalarını sürdürecek. - ANTALYA