Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Hazırlıklar Devam Ediyor

Altınordu'da Hazırlıklar Devam Ediyor

43 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, bugün yaptığı antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını devam ettirirken, 4 oyuncu çalışmaya katılmadı.

Altınordu'da Hazırlıklar Devam Ediyor, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, bugün yaptığı antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını devam ettirirken, 4 oyuncu çalışmaya katılmadı.

Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısını 26 puanla 8. sırada tamamlayan Altınordu, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Belek'te hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibi, sabah yapılan antrenmanda pas ve dayanıklılık çalıştı. Milli takım seçmelerinde bulunan Kerim Alıcı ve Atakan Üner'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Alican Özfesli ve Yusuf Acar antrenmanda yer almadı. Ali Mert Aydın ve Serdar Deliktaş ise fizyoterapist eşliğinde antrenman yaptılar.

Altınordu, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün pilot takımı Niğde Belediyesipor'la hazırlık maçı ile çalışmalarını sürdürecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Belek, Antalya, Altınordu, Spor
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