Altınordu'da Hazırlıklar Devam Ediyor

- Altınordu'da hazırlıklar devam ediyorANTALYA - Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, bugün yaptığı antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını devam ettirirken, 4 oyuncu çalışmaya katılmadı.

- Altınordu'da hazırlıklar devam ediyor



ANTALYA - Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, bugün yaptığı antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını devam ettirirken, 4 oyuncu çalışmaya katılmadı.

Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısını 26 puanla 8. sırada tamamlayan Altınordu, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Belek'te hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibi, sabah yapılan antrenmanda pas ve dayanıklılık çalıştı. Milli takım seçmelerinde bulunan Kerim Alıcı ve Atakan Üner'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Alican Özfesli ve Yusuf Acar antrenmanda yer almadı. Ali Mert Aydın ve Serdar Deliktaş ise fizyoterapist eşliğinde antrenman yaptılar.

Altınordu, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün pilot takımı Niğde Belediyesipor'la hazırlık maçı ile çalışmalarını sürdürecek.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Galatasaray, Eskişehirspor ile 3-3 Berabere Kaldı

Beşiktaş, Hazırlık Maçında Helmond Sport'u 1-0 Yendi

Trabzonspor, ADO Den Haag'ı 3-1 ile Geçti

Lider Başakşehir, Altınordu'nun Genç Oyuncusu Alican Özfesli ile Anlaştı