Son Dakika Haberleri: Altınordu'da hazırlıkların ilk etabı bitti
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Altınordu'da hazırlıkların ilk etabı bitti

3 saat önce

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başladığı ilk etap çalışmaları sona erdi.

Altınordu'da hazırlıkların ilk etabı bitti, System.String[]
SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başladığı ilk etap çalışmaları sona erdi. İlk etabın güzel geçtiğini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bir haftalık süreçte fiziksel çalışmalara başladıklarını, pazartesi günü başlayacak Erzurum kampında ise taktiksel hazırlıklara ağırlık vereceklerini söyledi. Erzurum'da 3 hazırlık maçı oynayacaklarını dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Güçlü rakiplerle karşılaşarak kendimizi sınamak istiyoruz. Niğde'den gelen gençlerimizin sisteme ayak uydurmasıyla biz de güçlü bir takım haline geleceğiz" dedi.
Eroğlu, "Erzurum'da fiziksel gücü devam ettirmek, taktiksel ve mental olarak hazır hale gelmek için çalışacağız. Hazırlık maçlarıyla oyun sistemimizi oturtacağız. Oyuncularımızın rekabet içinde olacağı bir kamp geçecek. Geçen sezondan takımda kalan futbolcularımız ve gençlerimizle birlikte sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Hedefimiz yetiştirdiğimiz futbolcuları uluslararası seviyeye taşımak" diye konuştu.
Öte yandan, sol dizinden sakatlanan stoper Enes'in ön çapraz bağında kısmi hasar ve iç yan bağlarında 2'nci derece hasar oluştuğu açıklandı. Enes'in son durumu ikinci kontrolün ardından kesinlik kazanacak.


- İzmir
Altınordu, Selçuk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:57 Kaynak: DHA
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