Altınordu'da hedef play-off - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu'da hedef play-off - Son Dakika Spor

Altınordu'da hedef play-off

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, sezonun ikinci devresinde hedeflerinin 35 puan toplamak olduğunu belirterek, "Başarabilirsek ki ben buna inanıyorum, yine play-off için iddialı konuma geliriz." ifadesini kullandı.

Altınordu'da hedef play-off, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, sezonun ikinci devresinde hedeflerinin 35 puan toplamak olduğunu belirterek, "Başarabilirsek ki ben buna inanıyorum, yine play-off için iddialı konuma geliriz." ifadesini kullandı.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilk devrenin son 8 maçında yakaladıkları çıkışla 18 puana ulaştıklarını, ligin ikinci yarılarında her zaman daha iyi performans sergilediklerini belirtti.

Lig başındaki puan kayıpları nedeniyle play-off barajının 9 puan gerisinde olduklarını kaydeden Eroğlu, "Son üç sezonda ligin ikinci yarılarında iki kez 31, bir kez de 33 puan aldık. Bu sezon ikinci devre hedefimiz 35 puan. Başarabilirsek ki ben buna inanıyorum, yine play-off için iddialı konuma geliriz. Bu açıdan önümüzdeki hafta Hatayspor maçıyla başlayacağımız seri, büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altınordu'nun ayakları yere sağlam basan, gelecek planlaması olan bir organizasyon olduğunu belirten Eroğlu, "Yarışmacı kimliğimizi korurken, yetiştirici de olabilmek, sürekli yeni çözüm yolları bulmayı sağlıyor." şeklinde görüşünü aktardı.

"Hedefimiz gençlerimizi de vitrine çıkarmak"

TFF 1. Lig'deki kulüplerin sadece ağır ekonomik şartlar nedeniyle gençlere şans verdiğini savunan Hüseyin Eroğlu, şunları kaydetti:

"Oysa biz, gözümüzü bile kırpmadan 15 yaşındaki Burak İnce ile 16 yaşındaki Ravil Tagir'i oynatıyoruz. Kerim Alıcı, Oğulcan Ülgün, Yusuf Yalçın Arslan ve Onur Taha Takır gibi gençlerimizi sürekli kullanıyoruz. Gerçek hedefimiz Süper Lig'e doğru yürürken gençlerimizi de vitrine çıkarmak. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'da forma giyecek Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Abdulkadir Parmak, Altınordu armasını taşıyan oyuncular. Çağlar ve Cengiz şu anda toplamda 100 milyon avroyu geçen değerleriyle en pahalı Türk oyuncular. Bunlar çalışmanın ve güvenin eseri. Gelecek yıllarda A Milli Takım'daki Altınordu patentli oyuncu sayısı daha da yükselecek."

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

'Bulut'un drone ile imtihanı
İmamoğlu, şehir hastanesine yapılan metro ihalelerini iptal edince Erdoğan talimat verdi Sakaryaspor, maça "Kiralık" yazılı formalarla çıktı Trump yönetiminden Bağdat'a tehdit: Güçlerimizi çıkarırsanız, ABD merkez bankasındaki hesaplarınıza erişemezsiniz

Son Dakika Haberleri
16:12 CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor - Son Dakika Spor
16:08 TFF 2. Lig: Elazığspor: 0 - Bayburt Özel İdarespor: 0 - Son Dakika Spor
16:07 Etimesgut Belediyespor: 0-1 - Son Dakika Spor
16:07 TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Yozgatspor 1959 FK: 0 - Son Dakika Spor
16:05 TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 1 - Muğlaspor: 3 - Son Dakika Spor
15:32 Islam Slimani Monaco'dan ayrılıyor - Son Dakika Spor
14:39 Sakaryaspor, maça "Kiralık" yazılı formalarla çıktı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 16:14:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu'da hedef play-off - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]