Altınordu'da herkes golcü

TFF 1'inci Lig'in lideri Altınordu, geride kalan 11 haftada 17 kez rakip fileleri sarsarken, 9 farklı futbolcu skora direkt katkı sağlamayı başardı. Kırmızı-lacivertli takımda deneyimli sağ kanat Ahmet İlhan Özek attığı 4 golle takımın en skorer ismi olarak dikkat çekerken, bu futbolcuyu 3'er golle santrfor Ahmet Dereli ve sol kanat Metehan takip etti. İzmir temsilcisinde orta saha oyuncusu Burak İnce 2, ön libero Furkan Çil ve Oğulcan, sol kanat Oğuzhan, stoper Yusuf Can ve santrfor Enis ise 1'er gol kaydetti.

Ligde pazar güne evinde takipçisi Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Altınordu'da geçen hafta Eskişehirspor deplasmanında hafif sakatlık yaşan sağ kanat Alper ile sol bek Ufuk'un durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Ahmet İlhan , tedavileri süren Yiğit Emre, Emre Nefiz , Enis, Yiğithan ve Hüseyin Altuğ forma giyemeyecek. Sarı kart cezası sona Muzaffer ile idman eksiğini kapatan Muhammed, Metehan ve Ahmet Dereli ise kadroda yer alacak.