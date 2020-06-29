Altınordu'da hizmet kalitesi arttırılmak için eğitimler devam ediyor - Son Dakika

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in, kente hizmet sunabilmek adına düzenlediği eğitim seminerleri sürüyor.



Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in insana hizmet ve hürmet eden belediyecilik anlayışı doğrultusunda 'Büyük Altınordu Ailem' diye tanımladığı vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için personele yönelik düzenlediği eğitim seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi personeline yönelik, "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" konulu eğitim semineri düzenledi. Hizmetlerde kalite ve standardı yükseltmek, kolay erişilebilir, çözüm odaklı hızlı ve etkin hizmet anlayışını pekiştirecek eğitimlerde belediye personeline resmi yazışma kurallarına ait bilgiler verildi.



2 gün süren seminer, yapılan sunumların ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - ORDU