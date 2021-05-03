Altınordu'da Hüsamettin alkışlandı

TFF 1'inci Lig'de evinde Tuzlaspor'u 3-2 yenerek ilk 6 iddiasını son haftaya taşıyan Altınordu'da forvet Hüsamettin Yener, attığı 2 golle yıldızlaştı.

Sarı kart cezalısı genç santrfor Enis Destan'ın yokluğunda forma şansı bulan Hüsamettin, bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. Galibiyette önemli pay sahibi olan Hüsamettin, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'la oynanacak normal sezonun son maçı öncesi ilk 11'deki yerini sağlama aldı. Tuzlaspor filelerini 36'ncı ve 72'nci dakikada attığı gollerle havalandıran 26 yaşındaki futbolcu teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı.Bu sezon 26 maçın 11'inde ilk 11'de şans bulan Hüsamettin Yener, toplam 1211 dakika sahada kaldı. Hüsamettin, bu sezon eski kulübü Altay ve Menemenspor karşısında gol sevinci yaşamıştı. Santrfor olmasına rağmen kanatlarda da görev yapabilen Hüsamettin Yener, geçen sezon devre arasında transfer olduğu kırmızı-lacivertli takımda 2 gol atmıştı. Öte yandan Balıkesirspor'u yenerek adını ilk kez Play-Off'a yazdırmayı hedefleyen İzmir ekibinde omzundaki sakatlık nedeniyle Tuzlaspor maçının 41'inci dakikasında yerini Sinan'a bırakmak zorunda kalan stoper Yusuf Yalçın'ın durumu hafta içinde netlik kazanacak.