Altınordu'da Hüsamettin göze girdi

SPOR Toto 1'inci Lig'de zirve yarışı veren Altınordu'da forvet Hüsamettin Yener, son haftalarda sergilediği performansla formayı kaptı. Kırmızı-lacivertli takımda 12 hafta ilk 11'den uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, 3 hafta önce eski takımı Altay'a karşı oynadığı futbolla yeniden teknik heyetin gözüne girdi. İlk yarısını 1-0 geride kapattıkları Altay derbisinde ikinci yarıda oyuna girip beraberlik golüne imza atan Hüsamettin, takımına bir de penaltı kazandırarak 3-1'lik galibiyette önemli rol oynamıştı.

Bu performansın ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 2 haftadaki Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor (D) maçlarında öğrencisini ilk 11'e monte etti. Hüsamettin, geçen haftaki Bandırma deplasmanında kafasına 8 dikiş atılmasına rağmen 90+1'inci dakikaya kadar sahada mücadele ederek alkış topladı. Santrfor olmasına rağmen kanatlarda da görev alan Hüsamettin Yener, bu sezon kırmızı-lacivertli formayla ligde 2, kupada 1 gol kaydetti.