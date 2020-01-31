Altınordu'da Hüsamettin imzaladı - Son Dakika
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Altınordu'da Hüsamettin imzaladı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, bir süredir kadrosuna katmak istediği Altay'dan forvet Hüsamettin Yener'le 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu'da Hüsamettin imzaladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, bir süredir kadrosuna katmak istediği Altay'dan forvet Hüsamettin Yener'le 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay dışında ilk kez başka bir kulüpte görev almaya hazırlanan 25 yaşındaki oyuncu, "Kendimi evimden ayrılmış gibi hissediyorum. Bir futbol okulu öğrencisi olarak gözümü açtığım Altay'da 18 yılımı geçirdim. Kendimi, başka renk bir formayla hiç düşünmemiştim. Ancak ayrılıklar futbolun doğasında var" dedi.

Kendisine emek veren herkese teşekkür eden Hüsamettin, "Bu noktaya, kulüp sevgisini her şeyin önüne koyan insanların emekleriyle geldim. Altay'ın evim olduğu gerçeğini hiçbir şey değiştiremez" diye konuştu.Altınordu'nun gençlere fırsat eşitliği yaratan bir kulüp olduğunu belirten forvet Hüsamettin, "Yine bir İzmir kulübünde olmak güzel bir duygu.  Bu ekibe çok şey katacağıma yürekten inanıyor ve kırmızı-lacivertli renklere merhaba diyorum" yorumu yaptı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:19 Kaynak: DHA
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