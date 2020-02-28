Altınordu'da Hüsamettin'in duygusal maçı - Son Dakika
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Altınordu'da Hüsamettin'in duygusal maçı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da devre arasında Altay'dan transfer edilen forvet Hüsamettin Yener, pazar günü eski takımına karşı duygusal bir maça çıkacak.

Altınordu'da Hüsamettin'in duygusal maçı, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da devre arasında Altay'dan transfer edilen forvet Hüsamettin Yener, pazar günü eski takımına karşı duygusal bir maça çıkacak. Futbola başladığı Altay'da 18 yıl aralıksız forma giydikten sonra ilk kez siyah-beyazlı kulüpten ayrılan 25 yaşındaki futbolcu, derbide farklı duygularla mücadele edecek. Derbide Altınordu'nun üst sıralara tırmanması için ter dökecek Hüsamettin, sergileyeceği performansla belki de eski kulübünün Play-Off yarışındaki durumunu etkileyecek.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun son 2 maçta ilk 11'de oynattığı forvet oyuncusu, yine takımının önemli kozlarından biri olacak. Sezonun ilk yarısında Altay formasıyla gol atma başarısı gösteremeyen Hüsamettin, bu sezonki ilk golünü önceki hafta Adana Demirspor deplasmanında kırmızı-lacivertli formayla kaydetti. Tecrübeli futbolcu aynı karşılaşmada takımına bir de penaltı kazandırdı. Kanatlarda da görev alabilen Hüsamettin, son olarak BB Erzurumspor maçında ikinci yarıda oyundan alındı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:02 Kaynak: DHA
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