Altınordu'da Hüseyin Eroğlu ilk 11'i belirledi!

Kalede her zaman olduğu gibi Erhan'a görev verecek Hüseyin Eroğlu, savunmada Kerim, Sinan, Ravil ve Ufuk'u oynatacak.



Orta sahada Oğulcan, Okan ve Muhammed, kanatlarda Atakan ile Metehan, ileri uçta ise Yasin forma giyecek.



Ligde son olarak 3 ay önce iç sahada oynanan Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçında ilk 11'de yer alan isimlerden Ali Yaşar, Berkay ve Kemal'in yedek soyunması beklenirken, sarı kart cezalısı Yusuf Yalçın da kadroda yer almayacak.



Bu 4 futbolcunun yerine Ufuk, Oğulcan, Atakan ve Yasin'in ilk 11'de görev alması bekleniyor.



Altınordu'da sakatlıkları süren stoper Enes ile geçen hafta sakatlık yaşayan ikinci kaleci Ali Emre forma giyemeyecek. Bu kez genç kaleci Mertcan yedek kulübesinde yerini alacak.



