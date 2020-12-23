Altınordu'da iki futbolcu 4 hafta sahalardan uzak kalacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli'nin sakatlıkları nedeniyle en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Ufuk Budak'ın sol arka adalesinde 2. derecede yırtık, kas lifleri arasında ödem ve kanama tespit edildiği belirtildi. Yiğithan Güveli'nin ise sol ön uyluk üst tendonunda 2. derece yırtık bulunduğu kaydedildi.

Oyuncuların en az 4 haftalık tedavi süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.