Altınordu'da iki yolcu! Fatih ve Ali Mert... - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu'da iki yolcu! Fatih ve Ali Mert... - Son Dakika Spor

Altınordu'da iki yolcu! Fatih ve Ali Mert...

6 saat önce

Geçen sezon hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'da kiralık olarak forma giyen, bu sezon ligde ilk yarıda 5 maçta görev alan santrafor 22 yaşındaki Fatih'le 2'nci Lig ekipleri GMG Kırklarelispor ve GMG Kastamonuspor'un ilgilendiği öğrenildi.

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Geçen sezon hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'da kiralık olarak forma giyen, bu sezon ligde ilk yarıda 5 maçta görev alan santrafor 22 yaşındaki Fatih'le 2'nci Lig ekipleri GMG Kırklarelispor ve GMG Kastamonuspor'un ilgilendiği öğrenildi. Geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrası bu yıl iyileşen ve ilk yarıda ligde 2 maçta oynayan 22 yaşındaki savunmacı Ali Mert ise Niğde'ye kiralanacak.


Altınordu'da sezon başında transfer edilen orta saha oyuncusu Engin Bekdemir ve kanat oyuncusu Ersel Aslıyüksek'le de ilk yarı bitmeden sözleşmeleri feshedilerek yollar ayrılmıştı. Öte yandan altyapıdan yetişip Niğde'de oynayan stoper Berkehan Biçer kulüpten ayrılıp Pendikspor'la anlaşırken, yine Niğde forması giyen altyapı patentli forvet Kadir Yurttadur, sağ kanat Enis Durak ve stoper Özkan Yılmaz'la yolların ayrılmasına karar verildi.


Kastamonuspor, Altınordu, Ali Mert, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:00 
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