Altınordu'da internet kafeler dezenfekte edildi - Son Dakika

Altınordu Belediyesi ekiplerince yeniden hizmete açılan internet kafeler ve elektronik oyun salonları dezenfekte edildi.



Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından, 1 Temmuz itibarıyla yeniden hizmete açılan internet kafe ve elektronik oyun salonları için dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Şehirde bulunan salonların listesini çıkaran Altınordu Belediyesi ekipleri yaptığı çalışma ile oyun salonlarını özenle dezenfekte etti.



Dezenfekte çalışmalarını değerlendiren işletme sahipleri ise uygulama dolayısıyla Altınordu Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ORDU