Altınordu'da işçilere yüzde 50 zam - Son Dakika

Altınordu'da işçilere yüzde 50 zam

15.12.2020 14:49
Altınordu'da işçilere yüzde 50 zam, System.String[]

Ordu'nun Altınordu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasındaki görüşmeler sonrası Belediye Başkanı Aşkın Tören, işçilere yüzde 50 oranında zam yaptı.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasındaki görüşmeler sonrası Belediye Başkanı Aşkın Tören, işçilere yüzde 50 oranında zam yaptı.

Altınordu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşmeye göre KHK ile belediye şirketi çalışanı olan personelin maaşına yüzde 50'ye varan zam yapıldı. Yapılan düzenleme ile en düşük personel maaşı 3 bin 500 lira oldu. Toplu sözleşmeye dahil olan işçiler, aile yardımı, yol ve yemek yardımı, eğitim yardımı gibi temel hakların yanı sıra evlenme, doğum ve ölüm yardımı, bayram ikramiyesi gibi daha önce kullanamadıkları tüm haklara da sahip olacak. Toplu iş sözleşmesiyle ücretleri ve sosyal hakları iyileştirilen işçiler yeni kazanımlar da elde etti. Buna göre, daha önce verilmeyen doğum yardımı bin lira, yol yardımı da günlük 6,50 liradan, aylık 143 lira olacak şekilde belirlendi. Ayrıca, belediye personeli çalıştıkları işin sorumluluğuna göre her ay maaşlarıyla birlikte ödenmek üzere belirlenen tutarda 'İş Riski' ödenmesi de alacak.

Belediye meclis toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Aşkın Tören, göreve geldiklerinden bu zaman kadar çalışanların haklarını göz ardı etmediklerini kaydetti. Başkan Tören, "Emekçilerimizin alın terinin karşılığını hiç aksatmadan ve geciktirmeden düzenli olarak tam ve zamanında ödedik. Bütün imkanlarımızı ve şartları zorlayarak geldiğimiz noktayı yeterli bulmuyor ancak önemli bir seviye olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da aynı anlayışla devam ederek kardeşlerimizle beraber Altınordu'muza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Geçmişe dönük haklar da verilecek"

Altınordu Belediyesi'nde imzalanan toplu iş sözleşmesi ile geçen yıl 2 bin 275 lira olan en düşük çalışan ücreti de 3 bin 500 liranın üzerine çıkmış oldu. Belediye her bir çalışan için ortalama yüzde 50'nin üzerinde iyileştirme yaparken, işçiler geriye dönük haklarını da alacak. Bu konuda açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Bugün imzaladığımız sözleşme 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle geçerli olacağından çalışanlarımızın geçmişe dönük birikmiş olan mali ve sosyal hakları da topluca kendilerine ödenecektir" şeklinde konuştu.

"Sosyal hakları sembolik olmaktan çıkarıp, gerçek bir niteliğe büründürüyoruz"

İşçilere anlaşma kapsamında elde ettikleri kazanımları da anlatan Başkan Tören: "İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi sonucunda ikramiyede yüzde 140, yemek yardımında yüzde 167, yakacak yardımında yüzde 67, çocuk yardımında yüzde 64, eğitim yardımlarında, ilk, orta, lise düzeyinde yüzde 354, üniversite düzeyinde ise yüzde 614 artış yapılırken, evlilik yardımında da yüzde 2 bin 42 oranında iyileştirme yaptık. Yani 140 lira olan desteği 3 bin liraya çıkardık. Biz sosyal belediyecilik diyoruz. Bu sebeple çalışanlarımızın sosyal haklarını sembolik değil, onlara gerçekten katkı sunan bir niteliğe büründürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Kaynakları etkin ve verimli kullandık"

"Eğer dengelenmeyi sağlarsak kaynakların paylaşımlarının adil bir şekilde yapılabileceğini anlattık" diyen Başkan Tören, "Kaynakları etkin ve verimli kullandık. Tasarrufu şehrimize hizmetten ve emekçimizin emeğinden keserek değil, yersiz harcamalardan ve israftan kaçınarak yaptık. Biz, bir taraftan tasarruf yaparken bir taraftan da optimum hizmet götürmek için çalıştık. Çok şükür, gerek küresel ölçekteki sıkıntılar gerekse bölgemizde yaşanan doğal afetlere rağmen Rabbimizin de yardımıyla hizmetleri en güçlü şekilde yaptık" ifadelerine yer verdi.

Zamlar ve yeni haklardan memnun olan işçiler ise memnuniyetlerini dile getirdiler. - ORDU

Altınordu'da işçilere yüzde 50 zam
Altınordu'da işçilere yüzde 50 zam
Altınordu'da işçilere yüzde 50 zam

Altınordu Belediyesi, Aşkın Tören, Belediye İş, Altınordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altınordu'da işçilere yüzde 50 zam - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı Klaas Jan Huntelaar sezon sonunda futbolu bırakacak Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personel için yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Yakınları sinir krizi geçirdi Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar
Yağmur değil elektrik duası! Canından bezen bölge halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Yağmur değil elektrik duası! Canından bezen bölge halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi         
14:37
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi         
14:07
Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı         
13:30
Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak         
13:21
Polis merkezindeki para ve uyuşturucu hırsızının, karakol amiri olduğu ortaya çıktı: Bende çalma hastalığı var Polis merkezindeki para ve uyuşturucu hırsızının, karakol amiri olduğu ortaya çıktı: Bende çalma hastalığı var         
12:46
9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım         
12:28
Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı         
12:01
ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması         
11:20
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri         
10:18
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti         
10:11
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor         
10:07
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 14:58:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu'da işçilere yüzde 50 zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei