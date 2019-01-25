Altınordu'da Jet Ayrılık

ALTINORDU'da 4 Ocak'ta Akademi ve Futbol Okulları Direktörlüğü görevine getirildiği açıklanan Serdar Samur'la ani bir kararla yollar ayrıldı.





ALTINORDU'da 4 Ocak'ta Akademi ve Futbol Okulları Direktörlüğü görevine getirildiği açıklanan Serdar Samur'la ani bir kararla yollar ayrıldı. Kırmızı-lacivertli kulüpte 1 hafta görev yapan Serdar Samur'un eğitim verdiği üniversiteyle ilişiğini tam anlamıyla kesemediği, ayrıca "Görev tanımı" konusunda Başkan Seyit Mehmet Özkan'la mutabık kalamadığı öğrenildi. Uzlaşma sağlanamaması üzerine ikilinin karşılıklı el sıkışarak yolları ayırdığı belirtildi. Bu gelişme üzerine Samur'un İstanbul'a döndüğü kaydedildi. Serdar Samur, 2008-2012 yılları arasında Göztepe'de başkanvekilliği görevini üstlenmişti. - İzmir

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