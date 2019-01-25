Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Jet Ayrılık

Altınordu'da Jet Ayrılık

1 saat önce

ALTINORDU'da 4 Ocak'ta Akademi ve Futbol Okulları Direktörlüğü görevine getirildiği açıklanan Serdar Samur'la ani bir kararla yollar ayrıldı.

Altınordu'da Jet Ayrılık, System.String[]


ALTINORDU'da 4 Ocak'ta Akademi ve Futbol Okulları Direktörlüğü görevine getirildiği açıklanan Serdar Samur'la ani bir kararla yollar ayrıldı. Kırmızı-lacivertli kulüpte 1 hafta görev yapan Serdar Samur'un eğitim verdiği üniversiteyle ilişiğini tam anlamıyla kesemediği, ayrıca "Görev tanımı" konusunda Başkan Seyit Mehmet Özkan'la mutabık kalamadığı öğrenildi. Uzlaşma sağlanamaması üzerine ikilinin karşılıklı el sıkışarak yolları ayırdığı belirtildi. Bu gelişme üzerine Samur'un İstanbul'a döndüğü kaydedildi. Serdar Samur, 2008-2012 yılları arasında Göztepe'de başkanvekilliği görevini üstlenmişti. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:40 Kaynak: DHA

Seyit Mehmet Özkan, Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaybolan Futbolcu Emiliano Sala'nın Eski Kız Arkadaşından Yürek Yakan Mesaj! PFDK, Akhisarspor'u Beşiktaş Maçında Hükmen Mağlup Saydı

Tahkim Kurulu, Eljif Elmas'ın Cezasını 1 Maça İndirdi Çin'de Marcelo Lippi Dönemi Sona Erdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:18:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Jet Ayrılık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]