Son Dakika Haberleri: Altınordu'da kemal bilmecesi
Son Dakika Spor Haber

Altınordu'da kemal bilmecesi

14 dakika önce

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da, forvet Kemal Rüzgar'ın sağlık durumu kafaları karıştırdı.

Altınordu'da kemal bilmecesi, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da, forvet Kemal Rüzgar'ın sağlık durumu kafaları karıştırdı. Geçen sezon çapraz bağlarının kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan gurbetçi golcü, bu sezon iyileşerek 2'nci haftada iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında formasına kavuştu.

Oyuna sonradan girdiği karşılaşmada bir de gol atarak moral bulan Kemal, 3'üncü haftadaki Akhisarspor deplasmanında da süre buldu. 24 yaşındaki santrfor ağrılarının olduğunu söyleyerek son oynanan Eskişehirspor müsabakasında ise kadroya alınmadı. Kemal'in çekilen MR'ında herhangi bir soruna rastlanmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Gurbetçi forvet bu hafta da riske edilmeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç'un hediyesi çok konuşulmuştu! TFF bu kareye sitede yer vermedi
Fenerbahçe'den flaş karar! Alanyaspor maçı için TFF'ye itiraz edilecek Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı için TFF'ye başvuracak Rıza Kayaalp: Olimpiyat şampiyonu olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:14:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu'da kemal bilmecesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]