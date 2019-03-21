Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Kemal Döndü

Altınordu'da Kemal Döndü

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'u 4-2 yenerek milli maç arasına 45 puanla 6'ncı sırada giren Altınordu'da golcü Kemal Rüzgar futbola döndü.

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Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'u 4-2 yenerek milli maç arasına 45 puanla 6'ncı sırada giren Altınordu'da golcü Kemal Rüzgar futbola döndü. 

Sezonun ilk yarısında, 22 Ekim 2018 tarihinde oynanan Eskişehirspor müsabakasında sol diz ön ve arka çapraz bağları kopan genç oyuncu takımla idmanlara başladı. 

Almanya'da ameliyat olup, tedavi sürecini tamamlayan Kemal Rüzgar'ın topla çalışmalara başlaması teknik ekibi sevindirdi. Tam 151 gün süren tedavi periyodunu atlatan Kemal'in en kısa sürede eski gücüne kavuşacağı ve kalan 8 haftada süre alabileceği ifade edildi. Altınordu, cumartesi günü Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe ile hazırlık maçı oynayacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:02 Kaynak: DHA

Eskişehirspor, Altınordu, Spor
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