Son Dakika Haberleri: Altınordu'da kemal'e operasyon
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Altınordu'da kemal'e operasyon

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da gurbetçi forvet Kemal Rüzgar, menisküsünden ikinci kez ameliyat oldu.

Altınordu'da kemal'e operasyon, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da gurbetçi forvet Kemal Rüzgar, menisküsünden ikinci kez ameliyat oldu. Geçen sezon çapraz bağlarının kopması nedeniyle menisküs ve çapraz bağ ameliyatı olan 24 yaşındaki santrfor bu sezon iyileşerek formasına kavuşmuştu. Ağrılarının nüksetmesi üzerine tedaviye alınan Kemal'in ilk çekilen MR'ında bir soruna rastlanmamıştı.

Golcü oyuncunun yapılan son kontrollerinde menisküsünde ağrıya neden olan ufak bir parça tespit edildi. Dizinden küçük bir operosyan daha geçiren Kemal'in tedavisi 2 hafta sürecek. Erzurum deplasmanında kadroda yer almayacak Kemal, milli maç nedeniyle lige verilecek aranın ardından Altay derbisi öncesi takıma dönecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:11 Kaynak: DHA
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