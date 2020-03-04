Altınordu'da Kemal formayı kaptırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu'da Kemal formayı kaptırdı - Son Dakika Spor

Altınordu'da Kemal formayı kaptırdı

6 saat önce

TFF 1. Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Cesar Grup Ümraniyespor maçına odaklanan Altınordu'da forvet Kemal Rüzgar, son 3 maçta yedek kulübesini mesken tuttu.

Altınordu'da Kemal formayı kaptırdı, System.String[]

TFF 1. Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Cesar Grup Ümraniyespor maçına odaklanan Altınordu'da forvet Kemal Rüzgar, son 3 maçta yedek kulübesini mesken tuttu. Ligde 19. haftadaki Fatih Karagümrük deplasmanında oyuna ikinci yarıda girip hat-trick yaptıktan sonra Akhisarspor, Eskişehirspor (D) ve Osmanlıspor maçlarında ilk 11'de görev alan gurbetçi santrfor, daha sonra oynanan Adana Demirspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son olarak Altay karşılaşmalarında kesik yedi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bu periyotta Kemal'in yerine ileri uçta Hüsamettin'i ilk 11'de tercih etti. Attığı 7 golle kırmızı-lacivertli takımın en skorer oyuncusu olan Kemal, bu hafta Ümraniyespor filelerini sarsması halinde 5 haftalık aradan sonra gol sevinci yaşamış olacak. 25 yaşındaki golcü oyuncu en son İzmir'de 2-0 galibiyetle sonuçlanan Akhisarspor müsabakasında gol atma başarısı göstermişti. İzmir temsilcisinde tedavisi süren ön libero Oğulcan dışında eksik bulunmuyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu
Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak Manchester United ve Real Madrid, Alexander Sörloth'u istiyor Fenerbahçe'yi Volkan Demirel çalıştırdı

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:51:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu'da Kemal formayı kaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]