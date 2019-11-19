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Altınordu'da Kemal mutluluğu

6 saat önce

Geçen sezon dizinden yaşadığı sakatlığın geçmemesi üzerine bu yıl ikinci kez bıçak altına yatan gurbetçi futbolcu hızla iyileşerek kurmayları sevindirdi.

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Geçen sezon dizinden yaşadığı sakatlığın geçmemesi üzerine bu yıl ikinci kez bıçak altına yatan gurbetçi futbolcu hızla iyileşerek kurmayları sevindirdi.


Milli maç nedeniyle lige verilen arada Göztepe ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında görev alan Kemal, futboluyla teknik ekibe, "Artık hazırım" mesajı verdi. Bu sezon 2 maçta toplam 45 dakika şans bulmasına rağmen 1 gol kaydeden gurbetçi santrforun pazartesi günü İzmir'de oynanacak Boluspor maçında süre alması bekleniyor.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:21 
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