Altınordu'da Kemal operasyonu - Son Dakika
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Altınordu'da Kemal operasyonu

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da yönetim forvet Kemal Rüzgar'la yeniden anlaşmak için masaya oturmaya hazırlanıyor.

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TFF 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da yönetim forvet Kemal Rüzgar'la yeniden anlaşmak için masaya oturmaya hazırlanıyor.

Kırmızı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek gurbetçi santrfora yeni bir teklif sunacak. Bu sezon ilk yarıda sakatlığının da etkisiyle fazla forma şansı bulamayan Kemal, ikinci yarıda tamamen iyileşerek son 2 maçta ilk 11'de oynadı.

Sakatlığı nedeniyle az forma giymesine rağmen attığı 7 golle takımın en skorer ismi olan 24 yaşındaki golcünün yuvada kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Kemal, geçen sezon da kırmızı-lacivertli formayla ilk yılında 2 gol atıp sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

Öte yandan Altınordu'da sakatlığı bulunan Oğulcan ve Kerim, cuma günü İzmir'de oynanacak Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:59 Kaynak: DHA
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