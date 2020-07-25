Altınordu'da Kemal Rüzgar'la yollar ayrıldı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forvet Kemal Rüzgar'la yolların ayrıldığı öğrenildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forvet Kemal Rüzgar'la yolların ayrıldığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren gurbetçi santrfora yeni teklif sunmadı. Teknik heyetin raporuna göre Kemal'in yeni sezonda kadroda düşünülmediği belirtildi. Altınordu'ya iki sezon önce Almanya kulübü Viktoria Köln'den transfer edilen 25 yaşındaki forvet, bu sezon ligde 19 maçta 7 gol atarken, kupada 2 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri sarstı. Gurbetçi golcü kırmızı-lacivertli takımda geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamadı. Golcü Yasin'in ardından Kemal'le de vedalaşan Altınordu, forvete takviye yapacak.



Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:20

Kaynak: DHA

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