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Altınordu'da Kemal rüzgarı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de evinde Adanaspor'u 1-0 yenerek 6 hafta sonra düşme hattından çıkan Altınordu'da galibiyet golüne penaltıdan imza atan Kemal Rüzgar, kırmızı-lacivertli takımın kurtarıcısı oldu.

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TFF 1'inci Lig'de evinde Adanaspor'u 1-0 yenerek 6 hafta sonra düşme hattından çıkan Altınordu'da galibiyet golüne penaltıdan imza atan Kemal Rüzgar, kırmızı-lacivertli takımın kurtarıcısı oldu. Geçen sezon dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle çapraz bağ ameliyatı olan, bu sezon da tam olarak iyileşmemesi nedeniyle küçük bir operasyondan geçen gurbetçi golcü, forma giydiği 5 maçta 3 gol atarak takımın en skorer ikinci oyuncusu oldu. İzmir temsilcisi, Kemal'in gol attığı 3 maçta 4 puan topladı. Form grafiği giderek yükselen Kemal, başarılı performansıyla ilk 11'e göz kırptı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:48 Kaynak: DHA
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