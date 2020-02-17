Altınordu'da Kerim telaşı - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu'da Kerim telaşı - Son Dakika Spor

Altınordu'da Kerim telaşı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçına odaklanan Altınordu'da sağ bek Kerim'in iyileşmesi yüzleri güldürdü.

Altınordu'da Kerim telaşı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçına odaklanan Altınordu'da sağ bek Kerim'in iyileşmesi yüzleri güldürdü. Fatih Karagümrük deplasmanında ayak bileğinden sakatlanması nedeniyle Akhisarspor, Eskişehirspor (D) ve Osmanlıspor karşılaşmalarında forma giyemeyen 22 yaşındaki savunmacının takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. İdman eksiği olan Kerim'in Adana deplasmanına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi. İzmir ekibinde tedavisi süren ön libero Oğulcan bu hafta da kadroda yer almayacak.Bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta 4 beraberlik, 6 yenilgi alarak galibiyet yüzü göremeyen Altınordu, hafta sonu Adana Demirspor karşısında kötü gidişe son vermeye çalışacak. Adana Demirspor deplasmanının ardından 26 Şubat Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Üst üste iki zorlu maça çıkacağız. Bu iki karşılaşmadan 4 puan çıkarmayı hedefliyoruz. Ligin ikinci yarısında Eskişehirspor maçı dışında kötü oynamadık. İç sahadaki başarımızı deplasmanda da sağlamak istiyoruz" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Altınordu, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adana halkı, Murat Yıldırım'ı görmek için Ramo dizisinin setinde izdiham oluşturdu
Ersun Yanal soyunma odasında oyuncularla vedalaştı: Hakkınızı helal edin Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor favori Casillas, İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 18:10:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu'da Kerim telaşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]