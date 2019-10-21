Son Dakika Haberleri: Altınordu'da kötü gidişat sürüyor
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Altınordu'da kötü gidişat sürüyor

21 dakika önce

İlk 8 haftada yalnızca 1 galibiyet, 2 beraberlik alan kırmızı-lacivertliler, kendisi gibi 5 puanı bulunan Giresunspor ve Boluspor'un üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Altınordu'da kötü gidişat sürüyor, System.String[]

İlk 8 haftada yalnızca 1 galibiyet, 2 beraberlik alan kırmızı-lacivertliler, kendisi gibi 5 puanı bulunan Giresunspor ve Boluspor'un üzerinde 15. sırada yer alıyor. İlk 8 haftalara bakıldığında 2014-15 sezonunda 8 puan, 2015-16'da 12, 2016-17'de 10, 2017-18'de 14, geçen sezon ise 7 puan toplayan İzmir temsilcisi aynı periyotta ilk kez 5 puanda kaldı. Altınordu kaybettiği son 2 maçında gol atma başarısı gösteremedi.


Tek galibiyetini evinde eksi 5 puanlı sonuncu Eskişehirspor'u 4-2 yenerek alan kırmızı-lacivertli takım, son 4 müsabakada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. Altay karşısında ilk yarıda etkili oynadıklarını ancak fırsatları değerlendiremediklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Devreye 2 veya 3-0 önde girebilirdik. İkinci yarının başında art arda kalemizde gördüğümüz gollere rağmen oyuna tutunmaya çalıştık. Futbolda gol atamadığında kazanamıyorsun, skoru yakalasaydık kazanan takım biz olurduk" yorumu yaptı.


Altınordu cumartesi günü Ümraniyespor'a konuk olacak.


NİĞDE'DE SIKINTI BÜYÜK


TÜRK futbolunda son yıllarda Başkan Seyit Mehmet Özkan idaresinde yaptığı altyapı yatırımları ve bünyesinden çıkan milli yıldızlarla adından söz ettirip bu sezon ise sıkıntılı bir periyot yaşayan Altınordu'nun altyapısından yetişen gençlerin kiralık olarak forma giydiği 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK da ağabeyi gibi dibe demir attı. Niğde Anadolu, ilk 9 haftada 8 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak sınıfta kaldı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1 puanla 17. sırada yer alan Niğde ekibi kalesinde 21 gol görürken, sadece 7 gol atabildi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, aynı zamanda Niğde Anadolu FK'nın da başkanlığını üstleniyor.

Giresunspor, Altınordu, Boluspor, Niğde, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:51 
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