Altınordu'da mazgallar temizlendi - Son Dakika

Altınordu Belediyesi ekipleri ilçe genelinde mazgalları temizledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, iklim değişiklikleri sebebiyle ani ve aşırı yağışların sıklıkla görüldüğü kentte önlemlerin arttırıldığı belirtildi.

Şehrin altyapısının günün şartlarına ve ihtiyaçlara cevap verecek modern ve kullanım ömrü uzun yağmur suyu hatlarıyla yenilemek için planlı çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.

Belediye ekiplerinin, yağışların en az zararla atlatılması için yoğun çaba gösterdiği vurgulanan açıklamada, mazgalların temizlendiği kaydedildi.

Ekiplerin, yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmur suyu hatları ve mazgallarda biriken molozları temizlemek için sahada yoğun çaba harcadıklarının altı çizildi.