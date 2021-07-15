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Altınordu'da Metehan Giresunspor'a yakın - Son Dakika

Altınordu'da Metehan Giresunspor'a yakın

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:31
Altınordu'da Metehan Giresunspor'a yakın, System.String[]

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen sol kanat Metehan Mimaroğlu'na Süper Lig ekiplerinden Giresunspor talip oldu.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen sol kanat Metehan Mimaroğlu'na Süper Lig ekiplerinden Giresunspor talip oldu. Daha önce Adana Demirspor'un kadrosuna katmak için teklif sunduğu Metehan'la bu kez Karadeniz ekibinin ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Altınordu ve Giresunspor yönetimi arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenilirken, Metehan'ın önümüzdeki günlerde Giresun ekibine katılması bekleniyor.

Altınordu'nun bu transferden yaklaşık 4 milyon TL bonservis geliri elde etmesi bekleniyor. Kırmızı-lacivertlilerin 2019-20 sezonunun devre arasında 3'üncü Lig takımı Osmaniyespor'dan transfer ettiği 27 yaşındaki Metehan, geçen sezon takımının Play-Off finali oynamasında önemli pay sahibi olmuştu. Yetenekli futbolcu 8 gol, 7 asist yaparak İzmir temsilcisine katkı sağlamıştı.

HOLLANDA'YA GİDEN YİĞİT'E VEDAAltınordu altyapısından yetişen Yiğit Emre Çeltik, Hollanda'nın Fortuna Sittard kulübüyle anlaşırken, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu başkan Seyit Mehmet Özkan ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile vedalaştı. Başkan Özkan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yiğit Emre Çeltik henüz 18 yaşında ve 9 yıldır birlikte olduğumuz evlatlarımızdan biridir. Yiğit Emre son zamanlarda sahalarda göremediğimiz tipte fantastik bir oyuncudur."

"Üçüncü bölgede çalım atma, adam eksiltme, dripling yapma özellikleri vardır. Fizik olarak küçük olduğu için TFF 1. Lig'in temasa dayalı sert oyun tarzına uygun değil, bu ligde sakatlanma riski yüksek. 30 defa Genç Milli Takım formasını giymiş olan Yiğit Emre evladımızın gelişimi ve kariyer planı olarak Avrupa liglerinin daha uygun olacağına karar verdik. Onun hep yanında olacağız. Yiğit Emre bana söz verdi. Çok çalışacak ve başaracak. Ailesini, Altınordu'yu ve Türk futbolunu yıllarca Avrupa'da şanla şerefle temsil edecek."


- İzmir
Altınordu'da Metehan Giresunspor'a yakın
Altınordu'da Metehan Giresunspor'a yakın

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'da Metehan Giresunspor'a yakın - Son Dakika Spor


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