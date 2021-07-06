Altınordu'da minderli sinema etkinlikleri başladı - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi'nin 'yaza merhaba etkinlikleri' kapsamında düzenlediği minderli sinema etkinliği başladı.

Pandemide, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kültür ve sanat etkinliklerini başlatan veren Altınordu Belediyesi, dün akşam Gurup İmera konseri yaza merhaba etkinliklerini başlattı. Binlerce vatandaşın buluştuğu alanda katılımcılar, pandeminin beraberinde getirdiği stresten bir nebze olsun kurtuldu. Belediye, toplamda 10 gün boyunca sürecek etkinliklerin ikinci günüde ise vatandaşları minderli sinema ile bir araya getirdi. 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında alana gelen yüzlerce vatandaş, Dağ 2 filmi ile açık havada sinema keyfini yaşadı. - ORDU